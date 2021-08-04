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Более 3,7 млн тонн зерна. Белорусские аграрии убрали половину площадей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна и чуть более половины убранных площадей. С такими показателями встретили 4 августа белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих хозяйствах на юге работы ведутся на последних гектарах. Высокие темпы показывают все без исключения регионы. Это и вклад в продовольственную безопасность страны.
Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как прошлым летом. Вместе с тем за круг удается собирать почти 32 центнера зерна. По средней урожайности традиционно в лидерах Гродненская область.
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Новости Беларуси. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна и чуть более половины убранных площадей. С такими показателями встретили 4 августа белорусские аграрии, сообщили в...
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