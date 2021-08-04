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Более 3,7 млн тонн зерна. Белорусские аграрии убрали половину площадей

04.08.2021 11:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна и чуть более половины убранных площадей. С такими показателями встретили 4 августа белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3,7 млн тонн зерна. Белорусские аграрии убрали половину площадей

Во многих хозяйствах на юге работы ведутся на последних гектарах. Высокие темпы показывают все без исключения регионы. Это и вклад в продовольственную безопасность страны.

Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как прошлым летом. Вместе с тем за круг удается собирать почти 32 центнера зерна. По средней урожайности традиционно в лидерах Гродненская область.

 
 
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Новости Беларуси. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна и чуть более половины убранных площадей. С такими показателями встретили 4 августа белорусские аграрии, сообщили в...
 
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