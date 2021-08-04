МОК намерен заслушать тренера, матом угрожавшего бегунье Тимановской

Источник материала: АФН

Международный олимпийский комитет Беларуси уже получил отчет НОК Беларуси по ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и хочет дополнительно услышать мнение главного тренера команды Юрия Моисевича.

Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает БелаПАН.

«МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом, в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», — заявил Марк Адамс.

Сегодня в сети появилась запись, где Моисевич матом «уговаривает» бегунью.

Тимановская получила гуманитарную национальную визу Польши и уже улетела из Японии рейсом в Австрию.