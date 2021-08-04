Задержан философ Владимир Мацкевич

По предварительной информации, 4 августа сотрудники КГБ проводят у него дома обыск. По какому уголовному делу, пока неизвестно,Еврорадио.

Позже стало известно, что также задержан общественный деятель Влад Величко. Об этом в Facebook написала его жена Алена Величко. Утром 4 августа в их доме провели обыск сотрудники КГБ (он продолжался два часа). Они забрали технику и увезли с собой Влада Величко.





Величко-соратник методолога и философа Владимира Мацкевича.





После обыска задержана и общественная деятель, координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.