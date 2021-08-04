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"С двух сторон побежали и начали стрелять"

04.08.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошли первые суды над задержанными вместе с музыкантами фолк-группы Irdorath

"С двух сторон побежали и начали стрелять"
Фото: скриншот видео
Как сообщает Zerkalo.io, в суде Минского района начали рассматривать административные дела задержанных 2 августа на даче во время празднования дня рождения вокалистки белорусской фолк-группы Irdorath Надежды Калач.

2 августа на даче под Минском задержали 16 человек. Среди них — участники белорусской фолк-группы Irdorath.

Напомним, задержание проводила милиция при силовой поддержке СОБРа. В отношении 6 человек возбуждено уголовное дело. Их подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и участия в них.

На остальных составили протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.

Среди задержанных, как сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна», была 39-летняя Александра Граховская — участница группы BYCRY. Согласно административному протоколу, женщина отказалась открыть ворота «для проведения следственных действий, чем оказала неповиновение сотрудникам милиции».

Сама же Александра в суде рассказала, что на даче нет ворот — только сломанная калитка. По ее словам, она пришла на празднование дня рождения своей подруги. В какой-то момент все увидели, как с двух сторон на собравшихся побежали люди в военной форме и начали стрелять.

Александра добавила, что было много выстрелов и она не поняла, почему все еще живы.

15 человек положили на землю, забрали телефоны. Потом женщинам разрешил� сесть на диван.

Свою вину Александра не признала, потому что не понимает «как можно не открыть то, что и так не закрыто». Девушке присудили штраф в 30 базовых величин.

Также оштрафовали еще трех человек. Шуляков получил 30 базовых, Юлия Варламова — 40 базовых, Ольга Михно — 35 базовых величин.

4 августа будут рассмотрены административные дела в отношении еще двух человек.

3 августа начали рассматривать административные дела еще трех человек — Александра Синкевича, Дмитрия Шиманского и Алексея Половчени.

Мужчины рассказали, что готовили шашлыки перед тем, как на даче появились силовики. Дом огорожен только со стороны улицы, а ворота были открыты. С двух сторон к компании стали сбегаться люди в камуфляже и в масках. Сказали всем лечь на землю.

Дмитрий Шиманский рассказал, что проезжал мимо дачи на мопеде около 23.00 (к тому времени там уже час как шел обыск) и остановился, потому что увидел, как в машине друга в темноте кто-то копается. 

Поинтересовался у незнакомца, что тот там делает, а он в ответ — что мужчине надо. В этот момент из дома начали выходить какие-то люди. Они спросили: «Ты сюда приехал». Шиманский ответил, что да. Тогда ему сказали: «Классно, дождались тебя» и задержали.

Рассмотрение дела Синкевича, Шиманского и Половчени продолжится 4 августа.
 
 
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Прошли первые суды над задержанными вместе с музыкантами фолк-группы Irdorath
 
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