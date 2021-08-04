"С двух сторон побежали и начали стрелять"

Zerkalo.io , в суде Минского района начали рассматривать административные дела задержанных 2 августа на даче во время празднования дня рождения вокалистки белорусской фолк-группы Irdorath Надежды Калач. Как сообщает, в суде Минского района начали рассматривать административные дела задержанных 2 августа на даче во время празднования дня рождения вокалистки белорусской фолк-группы Irdorath





2 августа на даче под Минском задержали 16 человек. Среди них — участники белорусской фолк-группы Irdorath.





Напомним, задержание проводила милиция при силовой поддержке СОБРа. В отношении 6 человек возбуждено уголовное дело. Их подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и участия в них.





На остальных составили протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.





Среди задержанных, как сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна», была 39-летняя Александра Граховская — участница группы BYCRY. Согласно административному протоколу, женщина отказалась открыть ворота «для проведения следственных действий, чем оказала неповиновение сотрудникам милиции».





Сама же Александра в суде рассказала, что на даче нет ворот — только сломанная калитка. По ее словам, она пришла на празднование дня рождения своей подруги. В какой-то момент все увидели, как с двух сторон на собравшихся побежали люди в военной форме и начали стрелять.





Александра добавила, что было много выстрелов и она не поняла, почему все еще живы.





15 человек положили на землю, забрали телефоны. Потом женщинам разрешил� сесть на диван.





Свою вину Александра не признала, потому что не понимает «как можно не открыть то, что и так не закрыто». Девушке присудили штраф в 30 базовых величин.





Также оштрафовали еще трех человек. Шуляков получил 30 базовых, Юлия Варламова — 40 базовых, Ольга Михно — 35 базовых величин.





4 августа будут рассмотрены административные дела в отношении еще двух человек.





3 августа начали рассматривать административные дела еще трех человек — Александра Синкевича, Дмитрия Шиманского и Алексея Половчени.





Мужчины рассказали, что готовили шашлыки перед тем, как на даче появились силовики. Дом огорожен только со стороны улицы, а ворота были открыты. С двух сторон к компании стали сбегаться люди в камуфляже и в масках. Сказали всем лечь на землю.





Дмитрий Шиманский рассказал, что проезжал мимо дачи на мопеде около 23.00 (к тому времени там уже час как шел обыск) и остановился, потому что увидел, как в машине друга в темноте кто-то копается.





Поинтересовался у незнакомца, что тот там делает, а он в ответ — что мужчине надо. В этот момент из дома начали выходить какие-то люди. Они спросили: «Ты сюда приехал». Шиманский ответил, что да. Тогда ему сказали: «Классно, дождались тебя» и задержали.





Рассмотрение дела Синкевича, Шиманского и Половчени продолжится 4 августа.



