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Что за судья будет судить Марию Колесникову и Максима Знака
Источник материала: Партизан
Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начнётся уже 4 августа, пройдёт он в закрытом режиме. До сих пор нет и информации о том, кто выступает гособвинителем по делу. Зато уже известно, кто будет рассматривать его: судья Миноблсуда Сергей Епихов.
Максим Знак и Мария Колесникова / штаб Виктора Бабарико
Что о нём известно?
Карьеру Епихов начал давно: судьёй Стародорожского суда его назначили в 2000 году. Однако первые новости о нём в контексте политических дел появились только через восемь лет.
Например,
Тогда же 15 суток получил журналист и писатель Виталий Хурсик, на тот момент — сотрудник газеты "Звязда". Именно он в своё время открыл правду о трагедии в Дражно и, как и Акалович, участвовал в памятных мероприятиях.
Судья Епихов на одном из заседаний / TUT.by
Уже в 2021 году Епихов рассматривал дело "Армии с народом": участников одноимённого чата в телеграме обвиняли в организации массовых беспорядков. Предполагалось, что начали готовить свои "действия" обвиняемые ещё в 2019 году, а авторами идеи были Павел Северинец, Николай Статкевич и Сергей Тихановский. Вердикт судьи: о� 4,5 до 6 лет тюрьмы.
Были в карьере Епихова и громкие неполитические дела. Так, в 2019 году он рассматривал дело об убийстве подростком Вадимом Милошевским учителя и ученика школы в Столбцах. Вердикт: 13 лет исправительной колонии.
В 2018-м Епихов рассматривал дело о дедовщине в учебной части в Печах, где был найден погибшим рядовой Александр Коржич. Командира роты Павла Суковенко и старшину Артура Вирбала он приговорил к 6 и 4 годам колонии в условиях усиленного режима — ровно столько же, сколько запросил прокурор.
В начале 2021-го Епихов вынес первый смертный приговор в этом году — Виктору Скрундику, одному из фигурантов дела об убийстве пенсионеров в Слуцке.
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