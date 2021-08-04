











сообщает Прессбол со ссылкой на Football Брестчины. Специалист возглавила "Пружаны" из второй лиги,Прессбол сона Football Брестчины.





Адамчук в бытность игроком выступала за "Бобруйчанку", "Неман", "Надежду" и "Викторию", долгое время защищала цвета сборной Беларуси в квалификациях чемпионатов мира и Европы, позже работала тренером в ДЮСШ в Пружанах.























