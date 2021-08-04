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Елена Адамчук — первая женщина-главный тренер в истории чемпионата Беларуси. Она возглавила "Пружаны"
Источник материала: Партизан
Елена Адамчук стала первой женщиной, которая заняла пост главного тренера в мужском клубе чемпионата Беларуси.
Адамчук в бытность игроком выступала за "Бобруйчанку", "Неман", "Надежду" и "Викторию", долгое время защищала цвета сборной Беларуси в квалификациях чемпионатов мира и Европы, позже работала тренером в ДЮСШ в Пружанах.
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Елена Адамчук — первая женщина-главный тренер в истории чемпионата Беларуси. Она возглавила "Пружаны"
Елена Адамчук стала первой женщиной, которая заняла пост главного тренера в мужском клубе чемпионата Беларуси.
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