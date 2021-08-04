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Американка-фаворитка Олимпиады в прыжках с шестом сломала шест и не вышла в финал

04.08.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсменка из США стала жертвой погодных условий – из-за ливня она сломала шест и чудом избежала серьезной травмы.


Фото: yahoo.com | Сэнди Моррис 

Одна из главных фавориток Олимпиады в Токио, пишет Фокус, американская легкоатлетка Сэнди Моррис не вышла в финал в прыжках с шестом.

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Спортсменка выступала первой из атлетов после прошедшего в Токио ливня и сломала шест во время квалификационного прыжка.

Шест соскользнул на мокрой дорожке в сторону и надломился, а спортсменка приземлилась на краю матов и чудом избежала повреждений.

Неудачный прыжок надломил Моррис психологически – две следующие попытки американка также провалила и покидала сектор в слезах, когда стало ясно, что спортсменка не будет бороться за медали в финале.

Отметим, что Сэнди Моррис была одной из главных фавориток Олимпиады, она взяла серебро на предыдущих играх на Олимпиаде в Рио, а также является действующей вице-чемпионкой мира.

Ранее Фокус рассказывал, что двое прыгунов разделили "золото" на Олимпиаде впервые за 109 лет: оказалось — они давние друзья.

Также мы писали, что украинская атлетка Ольга Саладуха приняла решение завершить 30-летнюю карьеру в тройном прыжке после Олимпиады в Токио.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как мин� �ум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.
 
 
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Спортсменка из США стала жертвой погодных условий – из-за ливня она сломала шест и чудом избежала серьезной травмы.
 
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