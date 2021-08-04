Американка-фаворитка Олимпиады в прыжках с шестом сломала шест и не вышла в финал





Фото: yahoo.com | Сэнди Моррис





пишет Фокус, американская легкоатлетка Сэнди Моррис не вышла в финал в прыжках с шестом. Одна из главных фавориток Олимпиады в Токио,Фокус, американская легкоатлетка Сэнди Моррис не вышла в финал в прыжках с шестом.





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Спортсменка выступала первой из атлетов после прошедшего в Токио ливня и сломала шест во время квалификационного прыжка.





Шест соскользнул на мокрой дорожке в сторону и надломился, а спортсменка приземлилась на краю матов и чудом избежала повреждений.





Неудачный прыжок надломил Моррис психологически – две следующие попытки американка также провалила и покидала сектор в слезах, когда стало ясно, что спортсменка не будет бороться за медали в финале.





Отметим, что Сэнди Моррис была одной из главных фавориток Олимпиады, она взяла серебро на предыдущих играх на Олимпиаде в Рио, а также является действующей вице-чемпионкой мира.





Ранее Фокус рассказывал, что двое прыгунов разделили "золото" на Олимпиаде впервые за 109 лет: оказалось — они давние друзья.





Также мы писали, что украинская атлетка Ольга Саладуха приняла решение завершить 30-летнюю карьеру в тройном прыжке после Олимпиады в Токио.





Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как мин� �ум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.





Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.





До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.





Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.







