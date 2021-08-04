Адвокатское бюро высоко оценили на международном уровне. А в Беларуси его основательница остается «под криминалкой»

Константина Михеля. Более того, пишет НН, учредитель бюро, известный юрист Лилия Власова, остается фигуранткой уголовного дела. В феврале лишили лицензии адвоката и управляющего партнера бюроБолее того,НН, учредитель бюро, известный юрист, остается фигуранткой уголовного дела.





Она входила в президиум Координационного совета, а 31 августа ее задержали и почти два месяца продержали в СИЗО. Она была среди участников встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ. После освобождения Власова заявила:





«Я не уехала, потому что мне казалось, что это будет выглядеть как предательство».





По ее мнению, договариваться с властями можно было сразу после выборов, и Координационный совет к этому призвал — сесть за стол переговоров и найти варианты переходного периода. Но репрессии против мирных граждан приостановили возможность переговоров.





«Потому что действующая власть считает, что пойти на переговоры или на уступки — это проявление слабости. Власть демонстрирует свою силу и наращивает агрессию. Пока это их единая стратегия противостояния народному протесту. Но игнорировать и душить народ долго невозможно, ситуация должна каким-то образом разрешиться», — отмечала юрист в интервью TUT.BY.







