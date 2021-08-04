Сразу четыре танкера у берегов ОАЭ потеряли контроль над управлением









пишет РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel. Об этомРБК-Украина сона The Time of Israel.





Танкеры Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Бездна почти одновременно сообщили о том, что они потеряли контроль над управлением водного транспорта. Служба морской торговли Великобритании сперва сообщила об инциденте с управлением, впрочем позже заявила, что это было похищение.





Стоит отметить, что лишь недавно один из танкеров атаковал дрон, в результате чего погибли два члена экипажа.





Запад, со своей стороны, обвинил Иран в нападении, поскольку это первая гибель мирных жителей на фоне теневой войны против коммерческих судов в регионе. Впрочем, страна отрицала свою причастность к инциденту, несмотря на то, что Тегеран и раньше использовал аналогичные аппараты для своих атак.











