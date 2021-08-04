﻿ МИД Польши: Маршрут полета Тимановской не разглашался из соображений безопасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Польши: Маршрут полета Тимановской не разглашался из соображений безопасности

04.08.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы, заявили в МИД Польши.

Кристина Тимановская находится под опекой польских дипломатов. Маршрут перелета в Варшаву не разглашался по соображениям безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Кристина Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы уже неоднократно указывали: из соображений безопасности мы не сообщаем подробности о маршруте полета», — написал он у себя в твиттере.

Напомним, сегодня Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену, хотя ранее ожидалось, что она полетит прямым рейсом в Варшаву. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы, заявили в МИД Польши.
 
Новости дня
Новости разные
 
"В обществе сформирован запрос на совершенствование политической системы": что говорится в свежей методичке для белорусских идеологов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by