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Названа средняя зарплата на промышленных предприятиях Минска. Сколько получают столичные рабочие?

04.08.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сумму озвучил помощник генерального директора по труду и зарплате — начальник управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов ОАО «МТЗ» Сергей Толстоногов.


 

Средняя заработная плата среди промышленных предприятий Минска – 1585 рублей. Об этом заявил начальник управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов ОАО «МТЗ» Сергей Толстоногов. Он отметил, что МТЗ по уровню зарплаты входит в десятку промышленных предприятий Минска, пишет blizko.by, со ссылкой на «Трактор.бел».
 
– ОАО «МТЗ» находится в первой десятке по уровню заработной платы среди промышленных предприятий Минска. Среднемесячный доход работников за январь – май 2021 года составил 1605 рублей, за май – 1730 рублей, – рассказал Сергей Толстоногов. – Высокий уровень заработной платы достигнут за счет повышения с 1 февраля 2021 года тарифных ставок (должностных окладов), роста объемов производства и производительности труда.
 
Теги: Минск
 
 
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Сумму озвучил помощник генерального директора по труду и зарплате — начальник управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов ОАО «МТЗ» Сергей...
 
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