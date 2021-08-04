Митрополит Вениамин совершил молебен на основание первой в Минске старообрядческой церкви









передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Возводить храм начали в апреле нынешнего года на ул. Маяковского, неподалеку от Лошицкого парка и Хладокомбината № 2. Инициатором и заказчиком строительства выступила религиозная община «Старообрядческий приход в честь святого пророка Илии»,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Примечательно, что молебен на основание храма и освящение креста Владыка Вениамин проводил по старому чину, как это делали наши далекие предки.





— Пророк Илия имеет очень тесную связь с новозаветным временем, — отметил Митрополит Вениамин. — Именно он являлся Господу во время Преображения на горе Фавор. Это и многие другие деяния пророка побуждали наших благочестивых предков устраивать храмы в его честь. Пусть строящийся храм будет свидетельствовать жителям Минска о доброте пророка Илии и милосердии Божьем. Старые и новые обряды являются равнозначными в деле спасения человеческой души, важно лишь, чтобы сердце было открыто Богу. Хочу выразить благодарность городским властям и администрации Ленинского района, без которых было бы невозможно это богоугодное дело.





По плану окончание строительства храма намечено на июль 2022 г.













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