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Христо Грозев: Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Виталия Шишова

04.08.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Расследовательская группа Bellingcat направит почти все ресурсы на расследование смерти директора организации «Беларусский дом в Украине» Виталия Шишова, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

Журналист признался, что уже несколько дней работает над информацией о сотрудниках ФСБ, которые прибыли в Украину и внедряются в беларусскую диаспору. Он считает подозрительным такое совпадение.

«Здесь нельзя не рассмотреть несколько совпадений… Во-первых, даже без такой предварительной информации я бы сказал, что это скорее всего не есть самоубийство. Но я бы не написал об этом до того, как у нас нет полной картины. То, что дает нам здесь больше, чем просто ощущение, говорит, что скорее всего это спецоперация — это факт, что мы уже несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ, которые интегрировались как-то среди оппозиционных беларусских групп, которые находятся в Украине. 

Вот эти два факта уже дают нам… Конечно, это может быть случайность, но то, что знаем точно — сотрудники ФСБ России интегрировались среди беларусской оппозиции в Украине. И сейчас мы слышим эту новость. Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно этого убийства, если это убийство», — цитирует reform.by Грозева.
 
Теги: Новости
 
 
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Расследовательская группа Bellingcat направит почти все ресурсы на расследование смерти директора организации «Беларусский дом в Украине» Виталия Шишова, заявил в...
 
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