Христо Грозев: Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Виталия Шишова

Журналист признался, что уже несколько дней работает над информацией о сотрудниках ФСБ, которые прибыли в Украину и внедряются в беларусскую диаспору. Он считает подозрительным такое совпадение.





«Здесь нельзя не рассмотреть несколько совпадений… Во-первых, даже без такой предварительной информации я бы сказал, что это скорее всего не есть самоубийство. Но я бы не написал об этом до того, как у нас нет полной картины. То, что дает нам здесь больше, чем просто ощущение, говорит, что скорее всего это спецоперация — это факт, что мы уже несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ, которые интегрировались как-то среди оппозиционных беларусских групп, которые находятся в Украине.



