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Соратников философа Мацкевич также задержали
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По предварительной информации, сотрудники КГБ проводят у него дома обыск. По какому уголовному делу, пока неизвестно,
Позже стало известно, что также задержан общественный деятель Влад Величко. Об этом в Facebook написала его жена Алена Величко. Утром 4 августа в их доме провели обыск сотрудники КГБ (он продолжался два часа). Они забрали технику и увезли с собой Влада Величко.
Величко-соратник методолога и философа Владимира Мацкевича.
После обыска задержана и общественная деятель, координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.
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По какому уголовному делу, пока неизвестно.
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