Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соратников философа Мацкевич также задержали По какому уголовному делу, пока неизвестно.

По предварительной информации, сотрудники КГБ проводят у него дома обыск. По какому уголовному делу, пока неизвестно,Еврорадио.Позже стало известно, что также задержан общественный деятель. Об этом в Facebook написала его жена. Утром 4 августа в их доме провели обыск сотрудники КГБ (он продолжался два часа). Они забрали технику и увезли с собой Влада Величко.Величко-соратник методолога и философаПосле обыска задержана и общественная деятель, координатор Летучего университета