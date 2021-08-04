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В начале торгов 4 августа белорусский рубль продолжил девальвироваться

04.08.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В начале торгов 4 августа белорусский рубль продолжил девальвироваться
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду белорусский рубль ослабляется к доллару, евро и российскому рублю вторые торги подряд. Стоимость валютной корзины выросла на 0,16%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:23:

Курс доллара укрепился на 0,0027 BYN до 2,5065 BYN/USD — максимума за 6 дней.

Курс евро вырос на 0,0027 BYN до 2,9771 BYN/EUR, также максимума за 6 дней.

Курс российского рубля повысился на 0,0080 BYN до 3,4449 BYN/100 RUB, это максимальное значение за три недели.

Московская биржа


На страрте торгов МосБиржи Курс доллара снизился на 8 копеек до 72,79 российских рублей.

Курс евро опустился на 12 копеек до 86,44 российских рублей.
 
 
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Курс доллара укрепился на 0,0027 BYN до 2,5065 BYN/USD — максимума за 6 дней.
 
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