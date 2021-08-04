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В начале торгов 4 августа белорусский рубль продолжил девальвироваться
Источник материала: UDF
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара укрепился на 0,0027 BYN до 2,5065 BYN/USD — максимума за 6 дней.
Курс евро вырос на 0,0027 BYN до 2,9771 BYN/EUR, также максимума за 6 дней.
Курс российского рубля повысился на 0,0080 BYN до 3,4449 BYN/100 RUB, это максимальное значение за три недели.
Московская биржа
На страрте торгов МосБиржи Курс доллара снизился на 8 копеек до 72,79 российских рублей.
Курс евро опустился на 12 копеек до 86,44 российских рублей.
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Курс доллара укрепился на 0,0027 BYN до 2,5065 BYN/USD — максимума за 6 дней.
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