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"Народны дэпутат"

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аналитик: Есть ли шансы для власти что-то изменить 9 августа? Есть Почти каждый день происходит какое-то имиджевое позорище для власти.

Почти каждый день происходит какой-то провал, какое-то имиджевое позорище для власти и такое чувство, что всё это нарастает с момента принятия крайнего пакета санкций. Вдобавок к этому Тихановская недавно встретилась с Байденом, а вчера с Борисом Джонсоном, что наглухо забивает очередной гвоздь в крышку гроба прогосударственного международного голоса.И всё это происходит на фоне анонсированной встречи Лукашенк с общественностью 9 августа.Вообще-то наихудшую дату для такого мероприятия надо ещё было найти, но её нашли и утвердили. Если встречей хотят заглушить информационный фон годовщины выборов и их последствия, то это максимально недальновидное решение, абсолютно оторванное как от политического пиара, так и от реальной действительности.Изнасилованные гражданское общество и национальное инфополе уже настолько сильно привито от восприятия какой-либо прогосударственной точки зрения, что даже абсолютная правда от власти рассматривается как ложь. Примитивизм смысловых посланий, озвучиваемых вертикалью власти никак ни на что не влияет, даже на низшие уровни самой вертикали – устали все, потому что все хотят слышать образованных спикеров, видеть интеллегентных управленцев, ясные и понятные тезисы развития страны. Всем надоела транслируемая всеобщая милитаризация, это чувствуется повсеместно, как чистый воздух в лесу.Не говоря уже о западном векторе, который сейчас считается властью вражеским, восточный тоже хранит молчание, лишь периодически реагируя на слова или действия Лукашенко.30 июля он созвонился с патриархом Кириллом, но до сегодняшнего дня (3 августа) информации о том, что глава церкви беседовал с Лукашенко на сайте РПЦ нет. Зато есть новости о встрече пресс-секретаря РПЦ с послом Польши в России. Именно той Польши, которая якобы размещает танки у границ с Беларусью. П – приоритеты. Т - токсичность.Есть ли шансы для власти что-то изменить 9 августа? Есть. В прошлом году или начале этого Лукашенко обещал, что к августу разберутся с действиями силовиков 9-11 августа 2020 года. Уже все забыли, но после выборов была создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия гражданам при участии депутатов, Генпрокуратуры, СК, МВД, ГКСЭ. Прошёл почти год, публичных данных о работе комиссии – ноль.Как сообщало БелТА "цель этих проверок - объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры".Накопление проблем и их нерешаемость однажды приведут к фатальной ошибке, а ожидание этой ошибки, ожидание неизвестности – это уже сам по себе процесс ежедневной эррозии государственного аппарата.