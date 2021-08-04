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Лукашенко взял под личный контроль расследование «шокирующего» убийства иракца на границе с Литвой

04.08.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко взял под личный контроль расследование «шокирующего» убийства иракца на границе с Литвой
Кадр из видео
Гибель гражданина Ирака на границе Беларуси и Литвы расследуется Следственным комитетом, ситуация находится на контроле Александра Лукашенко, сообщил приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

"О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено президенту. Реакция главы государства последовала незамедлительно", - отмечает телеграм-канал.



Так, Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Поручено "опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили о избитом человеке, который после умер на руках у пограничников)".

"Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело", - говорится в сообщении.
 
 
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