Источник материала: UDF



Кадр из видео

"О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено президенту. Реакция главы государства последовала незамедлительно", - отмечает телеграм-канал.

"Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело", - говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко взял под личный контроль расследование «шокирующего» убийства иракца на границе с Литвой Поставлена задача найти родственников погибшего.

Так, Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Поручено "опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили о избитом человеке, который после умер на руках у пограничников)".