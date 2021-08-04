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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины В Кабинете министров Украины пока не комментируют происходящее.

Информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в полиции Киева. "Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители", - сообщили в киевском главке полиции.В Кабинете министров Украины агентству заявили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается министерство внутренних дел и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабинета министров проходит в обычном режиме.