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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

04.08.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Иллюстративное фото
Неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров Украины и угрожает подорвать гранату. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в полиции Киева. "Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители", - сообщили в киевском главке полиции.

В Кабинете министров Украины агентству заявили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается министерство внутренних дел и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабинета министров проходит в обычном режиме.
 
 
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В Кабинете министров Украины пока не комментируют происходящее.
 
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