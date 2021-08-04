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Задержаны Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская
Источник материала: Навiны
Утром 4 августа в Минске Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолжаская. У них в домах прошли обыски, сообщают правозащитники и родственники задержанных.
По предварительной информации правозащитников, обыск проводили сотрудники КГБ.
Мацкевич известен как философ и методолог, а Водолжаская — возглавляла некоммерческую инициативу «Летучий университет».
Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси. Была создана в 2007 году, зарегистрирован в Литве в 2009 году. Национальный координатор Форума гражданского общества Восточного партнерства по Беларуси.
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Утром 4 августа в Минске Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолжаская. У них в домах прошли обыски, сообщают правозащитники и родственники задержанных.
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