Задержаны Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская

Утром 4 августа в Минске Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолжаская. У них в домах прошли обыски, сообщают правозащитники и родственники задержанных.





По предварительной информации правозащитников, обыск проводили сотрудники КГБ.

Мацкевич известен как философ и методолог, а Водолжаская — возглавляла некоммерческую инициативу «Летучий университет».

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