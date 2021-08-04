﻿ «Лежала на дороге, свернувшись калачиком». В Могилевском районе пропал ребенок — девочку нашел работник МЧС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Лежала на дороге, свернувшись калачиком». В Могилевском районе пропал ребенок — девочку нашел работник МЧС

04.08.2021 11:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Работники Могилевского районного отдела МЧС помогли вернуть ребенка в семью.

«Лежала на дороге, свернувшись калачиком». В Могилевском районе пропал ребенок — девочку нашел работник МЧС

По информации ведомства, поздно вечером 3 августа поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске ребенка, потерявшегося возле деревни Семукачи.

Со слов родственников, девочка каталась на самокате по улице. Ребенка в трех километрах от дома обнаружил командир отделения ПАСП-11 деревни Глухи Быховского РОЧС Евгений Лобач.

Как он рассказал пресс-службе МЧС, «шли по следам, которые малышка отставляла на песке. Когда следы пропали, я вышел на окраину деревни и с помощью фонаря начал осматривать каждый сантиметр местности. Девочка, свернувшись калачиком, лежала на дороге. Я взял ее на руки, успокоил и сказал, что сейчас она поедет домой на большой красной машине». 

После медицинского осмотра, девочку отвезли домой.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники Могилевского районного отдела МЧС помогли вернуть ребенка в семью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by