Ликвидированы еще четыре НКО - они помогали женщинам, инвалидам и беженцам

"По искам Минской городской прокуратуры Главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения:





"Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве Human Constanta",

"Центр по продвижению прав женщин",

"Офис по правам людей с инвалидностью",

"Центр правовой трансформации", – говорится в сообщении.





По утверждению прокуратуры, причиной такого решения послужило то, что деятельность этих субъектов якобы не соответствовала целям и предмету, заявленным в их уставах, а на их сайтах была размещена информация, "направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, опубликованы призывы к экономическому и политическому давлению на страну и другие действия в ущерб национальной безопасности".





Руководители организации "Офис по правам людей с инвалидностью" Сергей Дроздовский и Олег Граблевский были задержаны 3 февраля по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (часть 4 статьи 209 УК РФ). Через несколько месяцев их отпустили под поручительство.





Организация Human Constanta зарегистрирована в Минске в 2016 году. Она специализировалась на защите прав иностранных граждан и лиц без гражданства, продвижении недискриминации и образования в области прав человека.





"Центр правовой трансформации" занимался повышением правовой культуры, организацией образовательной, аналитической и научн -исследовательской деятельности в области права.





"Центр по продвижению прав женщин" зарегистрирован в 2016 году, он предоставлял бесплатную юридическую помощь женщинам, столкнувшимся с дискриминацией по половому признаку.





С середины июля власти Беларуси массово ликвидируют общественные организации. В настоящее время известно о 65 организациях, закрытых во внесудебном порядке, еще 20 пытаются ликвидировать в судебном порядке.