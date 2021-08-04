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Главным вектором Беларуси в 2021-2025 гг. будет углубление интеграции с РФ – документ

04.08.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Углубление двусторонней интеграции с Россией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов названо главным вектором политики Беларуси в период 2021-2025 годы. Это следует из опубликованной в среду на сайте Национального правового интернет-портала программы социально-экономического развития республики, утвержденной президентом страны.



"Политика государства будет нацелена на развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического партнерства с КНР, расширение внешнеэкономических связей с другими государствами. Главный вектор - углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов", - говорится в документе.

Согласно программе, основными критериями интеграции с Россией будут обеспечение равных условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов. Также Беларусь нацелена на создание полноформатного экономического союза в ЕАЭС, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений.
 
"Главная цель развития страны на 2021-2025 годы – обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека", - отмечено в документе.
 
 
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Углубление двусторонней интеграции с Россией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов названо главным вектором политики Беларуси в...
 
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