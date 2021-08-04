"А вы госдолг Беларуси видели?" Белорусы должны уже больше, чем украинцы

пишет Инфобанк. Государственное заимствование – обычное дело практически всех стран мира. Как правило, оно осуществляется для покрытия дефицита бюджета и финансирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, стоимость которых существенно превышает текущие возможности страны – в рамках государственно-частного партнёрства или исключительно как государственный проект,Инфобанк.





Но в Беларуси государственное заимствование осуществляется в большей степени в целях недопущения сокращения валютных запасов, пополнения их, а в последнее время – ещё и для рефинансирования предыдущих заимствований – чтобы не допустить дефолт по обязательствам, которые нужно обслуживать (погашать кредиты и проценты по ним).





Именно поэтому подавляющая доля государственного долга Беларуси – внешний, который почти весь в иностранной валюте. Когда как внутреннего долга – заимствований у резидентов, внутри страны – относительно небольшой.

Размер и динамика государственного долга Беларуси





По состоянию на середину 2021 года в государственном долге Беларуси удельный вес…





внутреннего госдолга – 19,7%

внешнего госдолга – 80,3%.





А всего государственный и гарантированный государством долг Беларуси сейчас – 66,131 млрдBYN, и состоит он из:





государственного долга: 58,204 млрдBYN – 88,0%





внутреннего государственн� �о долга: 11,494 млрдBYN – 17,4%

внешнего государственного долга: 46,711 млрдBYN – 70,6%





гарантированного государством долга: 7,927 млрдBYN – 12,0%





внутреннего гарантированного государством долга: 3,656 млрдBYN – 5,5%

внешнего гарантированного государством долга: 4,271 млрдBYN – 6,5%





Поскольку огромная часть госдолга Беларуси номинирована в иностранной валюте, его BYN-рублевый эквивалент, его динамика – полностью зависит от курса доллара: доллар дорожает – госдолг в BYN-рублях увеличивается.

Именно поэтому благодаря падению курса доллара в течение уже четырёх месяцев госдолг Беларуси в BYN-рублях за последние месяцы немного сократился (рекордный был в конце января этого года – 67,870 млрдBYN).

Именно поэтому наибольший относительный – в процентах к ВВП – уровень госдолга Беларуси фиксировался как раз в моменты девальвации белорусского рубля, когда доллар резко дорожал.

Если сейчас госдолг РБ – около 40% ВВП, то в девальвацию начала 2016 года превышал 50% ВВП. А в 2011 году, когда доллар в Беларуси подорожал в разы, прирост относительной величины госдолга носил «взрывной» характер.

И именно по этой причине – из-за того, что в девальвацию BYN-размер госдолга Беларуси резко увеличивается, и на его погашение и обслуживание, значит, придётся тратить ещё больше бюджетных денег, объем которых ограничен в это кризисное время, значительный рост курса доллара – недопустим.

И государство с Нацбанком пока справляются с этой задачей, удерживая относительный – в процентах к ВВП – госдолг в допустимых рамках, далеко от былых рекордных значений.

А вот в долларовом эквиваленте государственный долг Беларуси сейчас – исторически рекордный: и 22,995 $млрд – как чисто госдолг, и 26,126 $млрд с учетом гарантированного государством долга.





Хотя к весне 2020-го он, было, подсократился с предыдущего максимума, что был в самом конце 2017 года. И за год с небольшим – за период мирового ковид-кризиса и политического кризиса – госдолг Беларуси вырос существенно, до нового исторического максимума.

Насколько велик государственный долг Беларуси, можно определить, сравнив его с госдолгом Украины, которую в Беларуси представляют, как страну, «полностью зависящую от внешних кредиторов», «сидящей на кредитной игле» и «способной существовать только в условиях внешних вливаний».

Совокупный – внутренний и внешний, чисто государственный и гарантированный государством – госдолг Украины на середину 2021 года составляет 2,514 трлн грн, что эквивалентно 92,52 $млрд.

Это в 3,5 раза больше госдолга Беларуси. Однако население Украины больше в 4 раза. Из-за чего подушевой размер госдолга Украины оказывается меньше, чем Беларуси.

Кроме того, здесь есть ещё два существенных момента, делающих украинскую ситуацию относительно госдолга ещё более лучшей в сравнении с белорусской:

- у Украины уровень внешнего госдолга сильно ниже, чем у Беларуси

- значительная часть госдолга Украины (прежде всего – внутреннего) номинирована в национальной валюте.





Это делает внешнедолговую зависимость Украины намного меньше внешнедолговой зависимости Беларуси. При том, что и сама Украина – далеко не образец независимого от кредиторов государства.

Кто одалживает Беларуси деньги – кто главный кредитор Беларуси?

По имеющейся доступной статистике Министерства финансов Беларуси, за период с 2013 года включительно по июнь 2021-го –за 8,5 лет, всего привлечено в Беларусь внешних государственных займов на 23,653 $млрд.

Из них более половины (51,3%) – из России (по межгосударственной линии или от отдельных российских банков).

А по линии ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития, раньше это называлось АКФ ЕврАзЭС – Антикризисный Фонд Евразийского экономического сообщества), где также основные средства – российские – более 13%.

То есть главный кредитор – Россия, остальное – Китай, деньги, полученные от продажи облигаций на внешних рынках («еврооблигации») и МБРР (Международный банк реконструкции и развития).

Соответственно, и погашение кредитов идёт главным образом перед Россией (включая долги перед ЕФСР, где Россия – главный донор). Хотя раньше еще были большие долги перед МВФ.





А за последние 1,5 года, которые включают в себя мировой ковид-кризис и чисто белорусский политический кризис, в Беларусь привлечено внешних госзаймов на 3,876 $млрд.

И в этой сумме – заметна доля средств, полученных от продажи облигаций на внешних рынках, в том числе тех самых «еврооблигаций», что были проданы в июне 2020 года на сумму 1,25 $млрд, и которые позволили удержать финансы и бюджет Беларуси от серьёзнейших проблем в ковид-кризис.

Погашение этих еврооблигаций будет намного позже, а сейчас идёт текущее обслуживание и погашение займов, что поступили в Беларусь из России, от банков Китая, от ЕФСР и МБРР.

Непосредственно в июне 2021-го привлечено извне государственных займов на сумму 535,2 $млн, где основная часть – это межгосударственный кредит от России на сумму 500 $млн, номинированный в российских рублях.

Такой же был в декабре 2020-го. А в октябре 2020-го – кредит от ЕФСР (также на 500 $млн).

Наибольший же приток валюты в Беларусь за эти 1,5 года был в июне 2020-го – от продажи тех самых еврооблигаций.

Погашение внешних государственных займов идёт строго по графику, и колеблется в пределах 50-300 $млн в месяц. В июне 2021-го погашено внешних госзаймов на 180,7 $млн. А наибольшие суммы погашения, как видно на диаграмме, приходятся на январь и июль.

Значит, в только что закончившемся июле на обслуживание внешнего госдолга было израсходована большая сумма иностранной валюты.





И низкий курс доллара в момент покупки инвалюты на бирже (что подтверждается огромными объемами валютных торгов в период с 16 по 22 июля в «налоговый период») был, поэтому, определён не зря.





Погашение внешних госзаймов, которые все номинированы в иностранной валюте, в условиях возможного отсутствия поддержки в виде их рефинансирования со стороны России – главного кредитора, может сильно сократить валютные резервы Беларуси. А в условиях санкций, когда больше нигде нельзя одолжить денег, это будет неизбежным.

При этом Россия требует от Беларуси неуклонно выполнять условия кредитных соглашений в части их обслуживания и погашения. Значит, договорённость о новых кредитах – для рефинансирования старых – будет иметь первостепенное значение для Беларуси. На это – на «выбивание» новых займов от России – и будет направлены скоро все силы.