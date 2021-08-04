Что в корзине у вегетарианки: сколько стоит питаться тофу, авокадо и овсяным молоком?

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Мария работает официанткой в одном из веганских ресторанов Минска. Мы с ней отправились за покупками в «Евроопт» возле ТЦ «Палаццо», чтобы узнать, какую еду она выбирает и как распоряжается своими деньгами.

Дорогое молоко и сырники из тофу

– На растительное питание я перешла два года назад. Получилось все спонтанно – подружка спросила, смогу ли я отказаться от мяса. Сразу категорично ответила ей: «Нет!». А уже через полгода поменяла свои взгляды. Попробовала и поняла, что мне подходит этот тип питания.

Родители были не в восторге от моего решения. Мама пыталась переубедить, но постепенно сдалась.

Наши покупки начинаем с полки продуктов для веганов. Мария бегло оглядывает ассортимент, достает из холодильника упаковку с овсяным молоком.

– Из всех растительных мне больше нравится по вкусу именно овсяное молоко. Фундучное еще очень вкусное. До перехода на вегетарианство я почти не пила коровье молоко – не было такой потребности, да и по вкусу мне оно не нравилось. А растительное пью часто.

Это продукт обычно беру от российской марки Nemoloko. Хотя мне говорили, что от бельгийского бренда Аlpro лучше, но я не уверена, состав у них вроде одинаковый. На мой взгляд, Аlpro просто сильно разрекламированный бренд, поэтому и стоит дороже. Часто покупаю растительное молоко в магазинах «фикспрайс» – там цены гораздо приятнее, можно взять в два раза дешевле. Здесь же часто беру лапшу и сладости.

Напиток овсяный Alpro – 8,75 руб. за 1 л

Также возьму тофу. Если честно, ее я попробовала совсем недавно. Это популярный веганский продукт из соевых бобов, в нем много белка. Обычно я слегка подсушиваю тофу на сковороде без масла и ем с макаронами, кашами и овощами. Можно добавлять в салаты, пиццу, готовить сырники.

Тофу – 4,74 руб. за 230 г

Считается, что растительные продукты гораздо дороже обычных. Возможно, потому, что их не так много людей покупает. Говорят, что затраты энергии на производство растительной пищи выше, чем на производство животных продуктов. Хотя если подумать, то же растительное молоко приготовить проще, чем добыть коровье – просто замачиваются орехи, а потом все это в блендере перемалывается, смешивается с водой…

На мой взгляд, в холодильнике как у веганов, так и у мясоедов могут быть и дорогие продукты, и дешевые.

Просто одни тратятся на дорогую ветчину, другие ― на растительное молоко или авокадо.

Я живу одна, и в среднем в неделю у меня уходит на продукты около 60-70 рублей.

Макаронный заговор

После тофу продвигаемся к полкам с крупами и макаронами.

– Макароны стараюсь выбирать из цельнозерновой муки, хотя найти их порой сложно. В сочетании с бобовыми или тофу они дают полноценный белок, который хорошо усваивается. Что касается макарон группы А – читала где-то, что все это ерунда, по сути это такие же макароны, как и группы B, только варятся дольше и стоят дороже...

Макаронные изделия La Molisana (капеллини) – 1,89 руб. за 500 г

Из круп люблю булгур, бурый рис. Последний очень полезен именно за счет оболочки, в которой содержится все самое ценное. Чтобы он долго не варился, на ночь его замачиваю в холодной воде. Та же история с фасолью, нутом и горохом. В меню заведения, где я работаю, есть рис с мятным песто и изюмом – это нечто! Обязательно попробуйте!

Сегодня возьму киноа, потому очень хорошая цена.

Киноа Food Collection - 6,99 руб. за 450 г

Большинство людей думает, что вегетарианцы едят одни салаты и зелень весь день. На самом деле вегетарианская и веганская еда бывает очень вкусной и разнообразной. Если включить воображение, можно такие интересные блюда приготовить! На завтрак пожарить те же сырники из тофу и пшена, полить их кокосовой сгущенкой. Или приготовить смузи из зеленой гречки, кокосовых сливок, овсянки, банана и ягод – это просто пальчики оближешь!

Правда, дома я готовлю редко, разве что завтраки. По вечерам часто ужинаем с друзьями где-то в городе. Если что-то и готовлю сама, выбираю быстрые рецепты, которые не отнимают много времени. Однажды приобрела план питания, откуда сейчас в основном и беру рецепты. В нем уже все посчитано по калорийности и микроэлементам, которые необходимы в течение суток. Иногда просто складываю на тарелку разные продукты: моцареллу, томаты, макароны или крупы, тофу или фасоль консервированную…

Фасоль «Глобус» – 2,39 руб за 400 г

Почему я не смогла стать веганом? Веганы вообще не употребляют никакие продукты животного происхождения – «молочку», яйца и даже мед. Вегетарианцы не так радикальны в своих предпочтениях. Когда я была веганом, через какое-то время у меня возникли проблемы со здоровьем. Хотя, конечно, причина не в веганстве как в таковом, просто я недостаточно разумно подходила к питанию.

Веганы и вегетарианцы тоже могут питаться неправильно – есть однообразную пищу и много сахара…

Сейчас я иногда могу позволить себе рыбу, сыры. Люблю моцареллу или брынзу. Яйца в чистом виде практически не ем, но если они есть в составе каких-то сладостей, не переживаю по этому поводу.

Моцарелла Bonfesto – 2,49 за 200 г

Считаю, если сильно хочется той же рыбы, скорее всего, в организме не хватает каких-то микроэлементов. В идеале, конечно, хорошо бы сдать анализы, проверить есть ли какой-то дефицит. Но пока у меня не находится на это время. К тому же, узнать свои анализы – это только начало пути. Допустим, ты уже в курсе, каких витаминов и микроэлементов не хватает, но ведь нужно провести серьезную работу над собой, поменять рацион, тщательно следить за питанием, чтобы снова не уйти в минус…

Авокадо без пакетиков

До вегетарианства я ела много сладкого, питалась просто ужасно. И отчасти мой переход на растительную пищу был связан с тем, что я хотела отказаться от того количества сладкого. Я обожала всякие вафельки, зефир, который готовят на основе желатина. Как только перешла на растительное питание, сразу почувствовала себя лучше – изменился цвет лица, кожа, волосы, ногти. Правильное питание и отказ от сладкого еще никому не вредил.

В отделе фруктов и овощей обязательная остановка. Мария внимательно изучает ассортимент и цены.

– Авокадо раньше брала зеленые, красивые, но они часто незрелые, нужно ждать несколько дней, чтобы поспели. Сейчас предпочитаю вот эти невзрачные, зато они вкусные и мягкие.

Авокадо Хасс – 2,62 руб. за 260 г

Из фруктов предпочитаю апельсины, яблоки, бананы. Сегодня мне нужен лимон – чтобы добавлять в воду или чай. Летом часто беру сливы, абрикосы или персики – в зависимости от наличия в магазине и цены. Дома пока фрукты есть, возьму разве что бананы.

Томат слива – 0,77 руб. за 320 г

Лимон – 1,26 руб. за 210 г

Банан – 1,83 руб. за 920 г

Обращаем внимание на то, что Мария отказывается от пакетиков. Кладет помидоры и авокадо просто в корзину, без всякой упаковки.

– Зачем мне дома лишний мусор? Потом не знаешь, куда его девать. К тому же, пластиковые пакетики – это не экологично. Там, где они не нужны, стараюсь от них отказываться. У меня есть дома многоразовые мешочки, но я их часто забываю. В любом случае, кассир все и так может пробить на кассе.

Продвигаемся в отдел с хлебом. Мария ищет на полках цельнозерновой.

– Желательно, чтобы хлеб был еще и бездрожжевой – говорят, он полезный. Хотя его не всегда можно найти на полках в магазинах. Сейчас возьму вот этот тостовый. Правда, он стоит больше 5 рублей… Не скажу, что для меня это дорого, но бывают варианты и дешевле.

Хлеб тостовый пш. цельнозерновой – 5,29 руб. за 500 г

Раньше я пыталась полностью отказаться от сладкого, могла часами ходить по магазинам – читала составы всех вафелек, печенек. Сейчас, поскольку вернулась к некоторым молочным продуктам, я уже не так придирчиво смотрю на составы сладостей. Позволяю себе «запрещенку». Люблю вафли «Яшкино». На упаковке указано, что они могут содержать следы яиц и молочных продуктов. То есть по сути их там нет, просто вафли лежали на одном конвейере с выпечкой с молоком и яйцами в составе.

Вафли «Яшкино» - 1,65 руб. за 200 г

Часто покупаю замороженные овощи – брокколи, например. Как на развес, так и в упаковке. На развес, конечно, дешевле получается.

Брокколи «Бауер» - 2,79 руб. за 400 г

На пути к кассе Мария вдруг вспомнила про мороженое.

– Иногда беру мороженое, даже сливочное. Но сегодня так жарко, хочется фруктового льда. Это не самый полезный десерт, в нем много сахара и добавок. Зато освежает! Странно, но в последнее время даже в больших супермаркетах сложно найти фруктовый лед.

Фруктовый лед «Топ Каламанси» апельсин – 0,90 руб. за 70 г

Фруктовый лед «Взрывной кактус» – 1,09 руб. за 70 г

Итого: 45,28 со скидкой по карте Евроопта.