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КТ головного мозга: показания и особенности

04.08.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

КТ головного мозга: показания и особенности
Иллюстративное фото
Одним из распространенных методов современной диагностики является компьютерная томография. Она выполняется на инновационном оборудовании по назначению лечащего врача. В ходе КТ головного мозга исследуется его структура и кости черепа. Процедура не занимает много времени (длится примерно полчаса) и проходит в специальном кабинете.

Основные показания к назначению КТ головного мозга


К основным показаниям к назначению компьютерной томографии головного мозга относится следующее:

различные заболевания мозга и черепа;

травмы;

внутримозговое кровоизлияние;

нарушение кровообращения;

воспаления;

аномалии;

нарушения сосудистого характера и др.

Это информативный метод диагностики, который основан на рентгеновском излучении. Томограф делает несколько снимков в различных плоскостях с последующей обработкой полученной информации на компьютере.

Это позволяет получить детальную информацию о состоянии мозга пациента, поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. По сравнению с другими диагностическими методиками (МРТ и рентген) КТ имеет ряд неоспоримых преимуществ.

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Особенности КТ мозга и черепа


Отличительной особенностью КТ мозга является отсутствие особой предварительной подготовки. Как и любые другие методы диагностики, есть свои противопоказания. К ним относится период беременности, возраст и ограничения по весу, тяжелое состояние пациента.

После сканирования результаты выдаются спустя два часа. Эффективен такой способ обследования при постоянных головных болях у пациента, проблемах со слухом, памятью, зрением, тяжелых травмах мозга, подозрении на кровоизлияние.

КТ проводится с контрастом и без него. Контрастирование позволяет выявить отклонения в сосудах мозга, выделяя на снимке тромбы, аневризмы, стенозы и мальформации. Введение вещества в организм человека не вызывает у него боли или дискомфорта, чувствуется металлический привкус во рту и тепло.

В процессе обследования пациент находится в отдельном кабинете, а специалист контролирует процесс через стекло и общается с ним по микрофону. Компьютерную томографию относят к высокотехнологичным лучевым диагностическим методам, которые широко применяются в медицине.

Отличие КТ от МРТ


К высокоинформативным инструментальным методам диагностики относят КТ и МРТ. Они имеют свои показания и отличительные особенности. Например, МРТ в большинстве случаев назначают для исследования мягких тканей, а КТ – твердых и костей.

Одним из главных отличий является метод сканирования. При обследовании этими способами необходимо лежать без движений, поэтому гиперактивным пациентам или по медицинским показаниям вводится наркоз.
 
 
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