КТ головного мозга: показания и особенности

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Иллюстративное фото

КТ головного мозга

Основные показания к назначению КТ головного мозга

Особенности КТ мозга и черепа

Отличие КТ от МРТ

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К основным показаниям к назначению компьютерной томографии головного мозга относится следующее:Это информативный метод диагностики, который основан на рентгеновском излучении. Томограф делает несколько снимков в различных плоскостях с последующей обработкой полученной информации на компьютере.Это позволяет получить детальную информацию о состоянии мозга пациента, поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. По сравнению с другими диагностическими методиками (МРТ и рентген) КТ имеет ряд неоспоримых преимуществ.Записаться на обследование можно в многопрофильной клинике «Добробут», в которой работают первоклассные и опытные специалисты Кроме диагностики, здесь выполняютс использованием новейших методик и инновационного оборудования.Отличительной особенностью КТ мозга является отсутствие особой предварительной подготовки. Как и любые другие методы диагностики, есть свои противопоказания. К ним относится период беременности, возраст и ограничения по весу, тяжелое состояние пациента.После сканирования результаты выдаются спустя два часа. Эффективен такой способ обследования при постоянных головных болях у пациента, проблемах со слухом, памятью, зрением, тяжелых травмах мозга, подозрении на кровоизлияние.КТ проводится с контрастом и без него. Контрастирование позволяет выявить отклонения в сосудах мозга, выделяя на снимке тромбы, аневризмы, стенозы и мальформации. Введение вещества в организм человека не вызывает у него боли или дискомфорта, чувствуется металлический привкус во рту и тепло.В процессе обследования пациент находится в отдельном кабинете, а специалист контролирует процесс через стекло и общается с ним по микрофону. Компьютерную томографию относят к высокотехнологичным лучевым диагностическим методам, которые широко применяются в медицине.К высокоинформативным инструментальным методам диагностики относят КТ и МРТ. Они имеют свои показания и отличительные особенности. Например, МРТ в большинстве случаев назначают для исследования мягких тканей, а КТ – твердых и костей.Одним из главных отличий является метод сканирования. При обследовании этими способами необходимо лежать без движений, поэтому гиперактивным пациентам или по медицинским показаниям вводится наркоз.