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КТ головного мозга: показания и особенности
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Основные показания к назначению КТ головного мозга
К основным показаниям к назначению компьютерной томографии головного мозга относится следующее:
различные заболевания мозга и черепа;
травмы;
внутримозговое кровоизлияние;
нарушение кровообращения;
воспаления;
аномалии;
нарушения сосудистого характера и др.
Это информативный метод диагностики, который основан на рентгеновском излучении. Томограф делает несколько снимков в различных плоскостях с последующей обработкой полученной информации на компьютере.
Это позволяет получить детальную информацию о состоянии мозга пациента, поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. По сравнению с другими диагностическими методиками (МРТ и рентген) КТ имеет ряд неоспоримых преимуществ.
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Особенности КТ мозга и черепа
Отличительной особенностью КТ мозга является отсутствие особой предварительной подготовки. Как и любые другие методы диагностики, есть свои противопоказания. К ним относится период беременности, возраст и ограничения по весу, тяжелое состояние пациента.
После сканирования результаты выдаются спустя два часа. Эффективен такой способ обследования при постоянных головных болях у пациента, проблемах со слухом, памятью, зрением, тяжелых травмах мозга, подозрении на кровоизлияние.
КТ проводится с контрастом и без него. Контрастирование позволяет выявить отклонения в сосудах мозга, выделяя на снимке тромбы, аневризмы, стенозы и мальформации. Введение вещества в организм человека не вызывает у него боли или дискомфорта, чувствуется металлический привкус во рту и тепло.
В процессе обследования пациент находится в отдельном кабинете, а специалист контролирует процесс через стекло и общается с ним по микрофону. Компьютерную томографию относят к высокотехнологичным лучевым диагностическим методам, которые широко применяются в медицине.
Отличие КТ от МРТ
К высокоинформативным инструментальным методам диагностики относят КТ и МРТ. Они имеют свои показания и отличительные особенности. Например, МРТ в большинстве случаев назначают для исследования мягких тканей, а КТ – твердых и костей.
Одним из главных отличий является метод сканирования. При обследовании этими способами необходимо лежать без движений, поэтому гиперактивным пациентам или по медицинским показаниям вводится наркоз.
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