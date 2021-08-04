Минэкономики обещает среднюю зарплату до $1000 через пять лет. Что еще нам обещали и что получилось в итоге?

Источник материала: UDF



Фото: nn.by

Обещали $ 1000, не дотянули и до $500

«Экономике нужно расти на 3,7% в год. Это небывалые темпы»

«Для того, чтобы зарплаты опережали рост ВВП, должны складываться два момента. Первый — большое количество людей должно уйти на пенсию и освободить рабочие места. Этот процесс происходит и будет продолжаться (нация стареет). Но при этом производительность труда должна вырасти также в 1,5—2 раза. В общем же, показатели ВВП и зарплаты связаны. При этом рост зарплат должен быть немного медленнее, чем рост ВВП с условием, что количество рабочих мест прежнее. Если же мы говорим о росте ВВП и таком высоком росте зарплат, то я бы относился к этому как к очередной пропагандистской истории, которая не имеет под собой никаких фактических и аналитических обоснований. Особенно в текущей ситуации».

Даже если сменится власть, ближайшие пять лет позитива в экономике не будет

«Собственно говоря, от его желаний и нарисовали эти планы. А мы знаем, что бывает с такими планами. Они не сбываются, потому что их рисуют не ради работы, а чтобы угодить одному человеку».

«Чтобы Беларусь не была под санкциями, нужно вернуть доверие инвесторов, а нужно стать открытой для западных технологий экономикой, — отмечает Владимир Ковалкин. — При этом важно понимать, что это небыстрая песня. Доверие рушится быстро, а восстанавливается очень долго. Поэтому в ближайшие пять лет, даже если сменится власть и с нашей страны снимут санкции, ожидать много позитива от экономики не приходится. Должно пройти время, люди должны привыкнуть к новой ситуации, инвесторы должны присмотреться. И в таком случае они, возможно, будут вкладывать деньги в экономику страны. Что касается обещаний, то за них ответственность нет ответственности. Можно обещать бесконечно и что угодно».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэкономики обещает среднюю зарплату до $1000 через пять лет. Что еще нам обещали и что получилось в итоге? Ранее также обещали $ 1000, но не дотянули и до $500.

За 2020 год средняя по стране зарплата составила 1255 рублей, или чуть больше $500. В 2025-м мы должны получить 1883—2510 рублей, или $ 750—1000. Рост внутреннего валового продукта, по прогнозам Минэкономики, вырастет в 1,2 раза.Сайт promise.by собрал обещания о зарплатах, которые давали наши чиновники. Так, Александр Лукашенко еще в сентябре 2004 года говорил, что в 2010-м году средняя зарплата белорусов достигнет $750.Первый раз о возможной зарплате в $1000 власти заговорили в 2008 году, амбициозные планы строили на конец 2010-го. Но в конце 2010 года средняя зарплата была только $530, а в печальном 2011-м вообще упала до $300.В декабре 2010 года, когда стало понятно, что далеко даже до $750, не говоря уже о $1000, власти пообещали $1000 через пять лет, значит, в 2015-м. Но результат был печальный — средняя зарплата составила $406.Потом был долгий период, когда чиновники боролись за магическую цифру «попяццот». Ее страна перешагнула в 2018-м. И вот три года ниже этого уровня мы не опускаемся.А в июне текущего года Лукашенко вновь заговорил о $700—800 «до конца пятилетки».— Если мы за пятилетку по $700—800 средней зарплаты по стране будем иметь — это будет неплохо, а тысячу — здорово, — сказал он.Стоит напомнить, что в Беларуси средние зарплаты более $600 поднимались лишь дважды в истории — в 2013-м и 2014-м годах. Так реально ли сейчас достичь обещанных $750—1000?«Этот план из области фантастики, — говорит руководитель проекта «Цена правительства». — Первая фантастика связана с ростом ВВП. В текущей ситуации, под санкциями и с той жесткой монетарной политикой, которую проводит Национальный банк, ждать инвестиций не приходится. А без инвестиций не бывает и роста ВВП. Тем более, согласно плану роста в 1,2 раза, белорусской экономике предстоит расти на 3,7% в год. Для Беларуси это небывалые темпы. Если мы говорим о естественном росте, а не росте, раздутом государственными инвестициями».Второй важный момент, говорит эксперт, — более высокий рост зарплат, чем ВВП.Ковалкин считает, эта программа родилась где-то очень близко возле Лукашенко.Что должно произойти, чтобы планы по росту ВВП и средней зарплаты все же стали реальными? Есть несколько важных условий.