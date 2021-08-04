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Нацбанк Беларуси выступил с заявлением по ситуации с рублем

04.08.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нацбанк Беларуси выступил с заявлением по ситуации с рублем
Фото: РИА Новости
За первое полугодие 2021 года белорусский рубль немного окреп. Курс доллара снизился на 1,8%, евро упал на 4,8%, и только курс российского рубля поднялся, но всего на 0,3%.

По итогам II квартала доллар подешевел на 1,5 %, евро – на 1,7 %, а российский рубль – на 1,4 %. Такая оценка содержится в квартальном обзоре инфляции, подготовленном Нацбанком Беларуси.

В Нацбанке отметили, что в период с апреля по июнь зафиксирована чистая покупка иностранной валюты физлицами, которая компенсировалась предложением валюты со стороны организаций по причине роста экспорта на фоне восстановления внешнего спроса и увеличением объема валютного кредитования предприятий.

«В результате в отчетном квартале сформировалось чистое предложение валюты, что способствовало укреплению белорусского рубля», – подчеркнул регулятор, отметив, что кредитная поддержка нефинансового сектора осуществлялась на фоне нестабильной ситуации с ресурсной базой банков.



Кроме того, Нацбанк зарегистрировал во втором квартале уменьшение в банках рублевых вкладов белорусов (на 1,1 % по сравнению с мартом) и более быстрые темпы оттока валютных вкладов (на 8,1 %).

В целом за полугодие белорусский рубль за полугодие немного окреп. Курс доллара снизился на 1,8%, евро упал на 4,8%, и только курс российского рубля поднялся, но всего на 0,3%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам II квартала доллар подешевел на 1,5 %, евро – на 1,7 %, а российский рубль – на 1,4 %.
 
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