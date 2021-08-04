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Врач-онколог: «Даже четвертая стадия – это не приговор». А стоит ли обращаться к альтернативной медицине?
Источник материала: СТВ
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Евгений Баранов, заведующий химиотерапевтическим отделением МГКОЦ:
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Евгений Баранов:
Но, опять-таки, это дело касается только опухолей, которые не чувствительны к современным видам терапии. Есть виды опухолей, которые очень чувствительны и к химиотерапии, и к лучевой терапии. И даже четвертая стадия – это не приговор. То есть те же самые гемобластозы, лимфомы, а это заболевания потенциально излечимые, независимо от стадии.
Наталья Надольская:
Ирина Сущевич, руководитель гомеопатического центра, врач-гомеопат:
Я считаю, что нужно использовать все. И когда приходят пациенты с подобными проблемами, всегда сначала они должны быть у онколога, принимать все лечение, своевременно делать операции, и как дополнение может быть гомеопатия. Она не противопоказана на самом деле, она может быть очень полезна. Особенно в тяжелых стадиях, когда уже отказываются, они уже, пациенты хосписов, у них болевой синдром выраженный. На гомеопатических препаратах они могут проходить это более комфортно. Улучшается их качество жизни. Ее уже не столько много осталось, ее качество улучшилось. Это прекрасно.
То есть гомеопатия не стимулирует рост опухоли, это другой механизм действия. Поэтому обращаются, некоторые пациенты выздоравливают, очень запущенные. Я не призываю всех бежать к гомеопатам.
Наталья Надольская:
Ирина Сущевич:
Без особого энтузиазма ему прописала лекарство, и он исчез. Пришел ко мне через полгода, я его не сразу узнала. Он прибывал в весе 20 килограмм. Розовощекий, красивый мужчина. Говорит: «Я только что из городского онкодиспансера. На УЗИ нет метастазов нигде – ни в печени, ни в поджелудочной, у меня прекрасная кровь».
Вот такие тоже происходят случаи. Поэтому надо все использовать, лишь бы это во благо было нашим пациентам.
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Врач-онколог: «Даже четвертая стадия – это не приговор». А стоит ли обращаться к альтернативной медицине?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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