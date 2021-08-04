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Выгорели тысячи гектаров. Добровольцы со всей Турции взялись за тушение лесных пожаров

04.08.2021 12:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Добровольцы помогают тушить лесные пожары на юге Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выгорели тысячи гектаров. Добровольцы со всей Турции взялись за тушение лесных пожаров

Все пожары, бушевавшие последнюю неделю в стране, удалось взять под контроль. Несмотря на успешную локализацию большинства районов возгорания, пожары все еще продолжаются возле известных курортных городов. Выгорели тысячи гектаров.

В тушении принимают участие не только местные жители, но и волонтеры со всей страны. Задействована международная команда спасателей. В ее составе и авиация МЧС Беларуси.

 
 
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Новости Турции. Добровольцы помогают тушить лесные пожары на юге Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пожары, бушевавшие последнюю неделю в...
 
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