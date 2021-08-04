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Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло недалеко от сильно укрепленной «зеленой зоны» в Кабуле. Был взорван заминированный автомобиль, за этим последовала стрельба. Сам министр и его ближайшие родственники в порядке, хотя некоторые из телохранителей были ранены.
Нападение в центре одного из самых безопасных районов Кабула демонстрирует эскалацию насилия со стороны талибов. Число атак резко возросло с тех пор, как было заявлено о выводе войск США из Афганистана.
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Новости Афганистана. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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