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​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек

04.08.2021 12:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек

Это произошло недалеко от сильно укрепленной «зеленой зоны» в Кабуле. Был взорван заминированный автомобиль, за этим последовала стрельба. Сам министр и его ближайшие родственники в порядке, хотя некоторые из телохранителей были ранены.

​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек

Нападение в центре одного из самых безопасных районов Кабула демонстрирует эскалацию насилия со стороны талибов. Число атак резко возросло с тех пор, как было заявлено о выводе войск США из Афганистана.

 
 
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Новости Афганистана. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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