​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это произошло недалеко от сильно укрепленной «зеленой зоны» в Кабуле. Был взорван заминированный автомобиль, за этим последовала стрельба. Сам министр и его ближайшие родственники в порядке, хотя некоторые из телохранителей были ранены.





Нападение в центре одного из самых безопасных районов Кабула демонстрирует эскалацию насилия со стороны талибов. Число атак резко возросло с тех пор, как было заявлено о выводе войск США из Афганистана.