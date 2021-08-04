Акция протеста проходит возле посольства Литвы в Минске: белорусы недовольны из-за применения насилия к мигрантам

Источник материала: ОНТ

Возле литовского посольства в Минске проходит акция протеста. Как сообщает telegram-канал «Желтые сливы», белорусы выражают недовольство применением насилия к мигрантам в Литве.

Напомним, на границе с Литвой в районе населенного пункта Бенякони белорусские пограничники обнаружили иракца в тяжелом состоянии. Мужчина скончался на руках наших пограничников.

Он переполз контрольно-следовую полосу, ему пытались оказать первую помощь, но пострадавший скончался. На его теле были следы побоев.

О гибели мигранта доложили Александру Лукашенко. Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию.

Фото: скриншот из видео telegram-канала «Желтые сливы»

Подписывайтесь на нас в Telegram