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Акция протеста проходит возле посольства Литвы в Минске: белорусы недовольны из-за применения насилия к мигрантам
Источник материала: ОНТ
Возле литовского посольства в Минске проходит акция протеста. Как
Напомним, на границе с Литвой в районе населенного пункта Бенякони белорусские пограничники
Он переполз контрольно-следовую полосу, ему пытались оказать первую помощь, но пострадавший скончался. На его теле были следы побоев.
О гибели мигранта доложили Александру Лукашенко. Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию.
Фото: скриншот из видео
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Акция протеста проходит возле посольства Литвы в Минске: белорусы недовольны из-за применения насилия к мигрантам
Возле литовского посольства в Минске проходит акция протеста. Как сообщает telegram-канал «Желтые сливы», белорусы выражают недовольство применением насилия к...
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