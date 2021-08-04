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Белорусы вышли в финал олимпийского метания копья
Источник материала: ОНТ
В Токио продолжаются и соревнования по легкой атлетике, где белорусские спортсмены сегодня выступили в метании копья.
Сразу два наших атлета прошли квалификацию и пробились в финал.
Павел Мелешко вышел в главную стадию соревнований с результатом 82 метра и 64 сантиметра (это 11-я позиция), Алексей Котковец метнул копье на 82 метра и 72 сантиметра и занял по итогам квалификации 9-е место.
Медали в этом виде легкоатлетической программы разыграют 7 августа.
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В Токио продолжаются и соревнования по легкой атлетике, где белорусские спортсмены сегодня выступили в метании копья. Сразу два наших атлета прошли квалификацию...
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