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Белорусы вышли в финал олимпийского метания копья

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы вышли в финал олимпийского метания копья

В Токио продолжаются и соревнования по легкой атлетике, где белорусские спортсмены сегодня выступили в метании копья. 

Сразу два наших атлета прошли квалификацию и пробились в финал. 

Павел Мелешко вышел в главную стадию соревнований с результатом 82 метра и 64 сантиметра (это 11-я позиция), Алексей Котковец метнул копье на 82 метра и 72 сантиметра и занял по итогам квалификации 9-е место.

Медали в этом виде легкоатлетической программы разыграют 7 августа.

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В Токио продолжаются и соревнования по легкой атлетике, где белорусские спортсмены сегодня выступили в метании копья.  Сразу два наших атлета прошли квалификацию...
 
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