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4 августа – день памяти Марии Магдалины. Что можно и нельзя делать?

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4 августа – день памяти Марии Магдалины. Что можно и нельзя делать?

4 августа в народе называют Марьиным днем или Громовым днем, а православные сегодня почитают память святой Марии Магдалины. С этой датой связан ряд запретов и традиций. Рассказываем о них.

Ягоды поспевали к Марьиному дню, и люди отправлялись за ними в лес. Затем занимались заготовками на зиму – делали варенья, компоты. 

Роса в этот день считалась нехорошей. Люди не ходили утром босиком – боялись заболеть. Уберегали от росы и скот – не выводили в поле. Считалось, что если он походит по росе, то заболеет и умрет.

В Марьин день люди не работали в поле. Как говорили на Руси, «побьют громы» за непочтение к празднику. Гроза в этот день считалась дурным предзнаменованием.

Запрещалось сквернословить и устраивать семейные конфликты.

Фото: depositphotos.com

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4 августа в народе называют Марьиным днем или Громовым днем, а православные сегодня почитают память святой Марии Магдалины. С этой датой связан ряд запретов и...
 
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