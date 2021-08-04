|
4 августа – день памяти Марии Магдалины. Что можно и нельзя делать?
Источник материала: ОНТ
4 августа в народе называют Марьиным днем или Громовым днем, а православные сегодня почитают память святой Марии Магдалины. С этой датой связан ряд запретов и традиций. Рассказываем о них.
Ягоды поспевали к Марьиному дню, и люди отправлялись за ними в лес. Затем занимались заготовками на зиму – делали варенья, компоты.
Роса в этот день считалась нехорошей. Люди не ходили утром босиком – боялись заболеть. Уберегали от росы и скот – не выводили в поле. Считалось, что если он походит по росе, то заболеет и умрет.
В Марьин день люди не работали в поле. Как говорили на Руси, «побьют громы» за непочтение к празднику. Гроза в этот день считалась дурным предзнаменованием.
Запрещалось сквернословить и устраивать семейные конфликты.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 августа в народе называют Марьиным днем или Громовым днем, а православные сегодня почитают память святой Марии Магдалины. С этой датой связан ряд запретов и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)