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Ирина Курочкина вышла в полуфинал олимпийского турнира по борьбе

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ирина Курочкина вышла в полуфинал олимпийского турнира по борьбе

Хорошую заявку на Олимпийскую медаль в борьбе сделала Ирина Курочкина. В весовой категории до 57 килограммов белоруска добралась до полуфинала.

В 1/8 Курочкина без проблем разобралась со спортсменкой из Индии Аншу Аншу, а в четвертьфинале в упорной схватке была сильнее россиянки Валерии Кобловой – 6:3. 

Али Шабанов в весовой категории до 86-ти килограммов в первом поединке уступил американцу Дэвиду Моррису Тэйлору. 

Но если американец пробьется в финал, у Шабанова будет шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.

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Хорошую заявку на Олимпийскую медаль в борьбе сделала Ирина Курочкина. В весовой категории до 57 килограммов белоруска добралась до полуфинала. В 1/8 Курочкина без...
 
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