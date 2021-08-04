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Ирина Курочкина вышла в полуфинал олимпийского турнира по борьбе
Источник материала: ОНТ
Хорошую заявку на Олимпийскую медаль в борьбе сделала Ирина Курочкина. В весовой категории до 57 килограммов белоруска добралась до полуфинала.
В 1/8 Курочкина без проблем разобралась со спортсменкой из Индии Аншу Аншу, а в четвертьфинале в упорной схватке была сильнее россиянки Валерии Кобловой – 6:3.
Али Шабанов в весовой категории до 86-ти килограммов в первом поединке уступил американцу Дэвиду Моррису Тэйлору.
Но если американец пробьется в финал, у Шабанова будет шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.
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Хорошую заявку на Олимпийскую медаль в борьбе сделала Ирина Курочкина. В весовой категории до 57 килограммов белоруска добралась до полуфинала. В 1/8 Курочкина без...
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