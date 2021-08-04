Ирина Курочкина вышла в полуфинал олимпийского турнира по борьбе

Источник материала: ОНТ

Хорошую заявку на Олимпийскую медаль в борьбе сделала Ирина Курочкина. В весовой категории до 57 килограммов белоруска добралась до полуфинала.

В 1/8 Курочкина без проблем разобралась со спортсменкой из Индии Аншу Аншу, а в четвертьфинале в упорной схватке была сильнее россиянки Валерии Кобловой – 6:3.

Али Шабанов в весовой категории до 86-ти килограммов в первом поединке уступил американцу Дэвиду Моррису Тэйлору.

Но если американец пробьется в финал, у Шабанова будет шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.

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