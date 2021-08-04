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Белорусы вышли в полуфинал олимпийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ
Источник материала: ОНТ
В заездах олимпийского турнира по гребле на байдарках и каноэ у белорусских болельщиков сегодня есть повод порадоваться.
Белорусская каноистка Елена Ноздрева на дистанции 200 метров пробилась в полуфинал.
В своем заезде Ноздрева заняла первое место и уже завтра будет бороться за выход в финал и за медали Олимпиады.
Успешно выступили также Ольга Худенко и Марина Литвинчук: белоруски вышли в полуфинал в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 500 метров.
В байдарке-двойке Олег Юреня и Никита Бориков на дистанции 1 000 метров также пробились в полуфинал. Спортсмены продолжат выступление завтра.
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В заездах олимпийского турнира по гребле на байдарках и каноэ у белорусских болельщиков сегодня есть повод порадоваться. Белорусская каноистка Елена Ноздрева на...
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