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Белорусы вышли в полуфинал олимпийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы вышли в полуфинал олимпийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ

В заездах олимпийского турнира по гребле на байдарках и каноэ у белорусских болельщиков сегодня есть повод порадоваться.

Белорусская каноистка Елена Ноздрева на дистанции 200 метров пробилась в полуфинал. 

В своем заезде Ноздрева заняла первое место и уже завтра будет бороться за выход в финал и за медали Олимпиады. 

Успешно выступили также Ольга Худенко и Марина Литвинчук: белоруски вышли в полуфинал в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 500 метров.

В байдарке-двойке Олег Юреня и Никита Бориков на дистанции 1 000 метров также пробились в полуфинал. Спортсмены продолжат выступление завтра.  

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В заездах олимпийского турнира по гребле на байдарках и каноэ у белорусских болельщиков сегодня есть повод порадоваться. Белорусская каноистка Елена Ноздрева на...
 
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