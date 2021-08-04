7 вещей, которые нельзя хранить в доме. Будет беда!

Источник материала: ОНТ

У каждого человека есть какие-то предметы быта, к которым он привязывается. Это может быть телефон, зеркало, фотографии и не только. Но у каждой вещи есть свойство портиться. В связи с этим мы решили сделать подборку из семи безделушек, которые точно нельзя хранить дома.

Разбитое зеркало или стекло



Фото: news.myseldon.com

Одна из самых популярных ошибок – это хранить разбитые зеркала или стекло в доме. Известно, что такие предметы могут стать главным символом о разбитом стремлении. Да и смотреть в такое стекло или зеркало нельзя, по приметам, это может пагубно сказаться на удаче и красоте.

Часы, которые не работают



Фото: blog.postel-deluxe.ru

Не рекомендуется хранить разбитые часы, которые остановили свой ход. Это касается как дома, так и офиса. Примета говорит, что остановившиеся часы являются ярким символом стагнации. Особенно опасно, если они остановились на ваших глазах. Следует забыть время остановки.

Поломанные предметы



Фото: zen.yandex.ru

Сюда относится и посуда – любая вещь в вашем доме должна быть целой. В противном случае она может принести неудачу. Отказывайтесь от хранения битых предметов, так как они могут олицетворять невзгоды, отсутствие благополучия и много другое. Если разбили посуду – это к счастью, но нужно сразу же выбрасывать осколки из дома.

Документы



Фото: jurcollegium.ru

Речь идет о юридических документах. Не храните их рядом с вашей кроватью. Это может притянуть негативную энергию к вам и вашему дому, поэтому постарайтесь избавляться от подобных привычек и всегда складывать документы в правильное место.

Пустые бутылки



Фото: bobvila.com

Большинство хозяек хранят в доме пустые бутылки. Делается это с практическими целями, чтобы использовать их в дальнейшем. Яркий пример – это налить уже остуженный компот, либо лимонад в летний период. Такое решение не самое лучшее, ведь пустые бутылки – это нищета. По крайней мере, существует примета, говорящая об этом.

Фотографии с дефектами



Фото: polkmoskva.ru

Не менее популярен случай, когда люди сохраняют в собственном доме фотографии, на которых четко виден дефект. Он мог появиться во время создания фото либо после его обработки. Однако не стоит хранить такие фотографии, как бы сильно вам не хотелось оставить их.

Существует примета, что подобные вещи нельзя хранить в доме и тем более размещать их на стенах вашего жилья. Это может привлечь болезни и плохую энергетику как к вам, так и к вашим близким.

Подарки от людей, к которым вы испытываете неприязнь



Фото: zen.yandex.ru

Если человек дарит вам подарок, но при этом вы прекрасно понимаете, что он испытывает не лучшие чувства к вам, постарайтесь избежать презентов с его стороны. Дело в том, что подобная персона может «заложить» плохой смысл в подарок, в связи с чем дар принесет вам неудачи и разочарования. Учитывайте это и будьте избирательны.

Фото обложки odnaminyta.com

По материалам сайта marieclaire.ru

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