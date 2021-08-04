Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака начал рассматривать Минский областной суд

Источник материала: ОНТ

Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, передает БЕЛТА.

В здании суда Минского района проходит судебное разбирательство. В закрытом судебном заседании слушается дело.

Орган предварительного расследования обвиняет Колесникову и Знака в преступлениях по ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361-1 УК. Они находятся под стражей.

Как отмечали в Генпрокуратуре ранее, не позднее 16 июля 2020 года обвиняемые вместе с другими лицами вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Фото: БЕЛТА

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