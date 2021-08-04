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Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака начал рассматривать Минский областной суд
Источник материала: ОНТ
Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака,
В здании суда Минского района проходит судебное разбирательство. В закрытом судебном заседании слушается дело.
Орган предварительного расследования обвиняет Колесникову и Знака в преступлениях по ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361-1 УК. Они находятся под стражей.
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Фото: БЕЛТА
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Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака начал рассматривать Минский областной суд
Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, передает БЕЛТА. В здании суда Минского района проходит...
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