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В Кувейте горит самая крупная в мире свалка автомобильных шин

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кувейте горит самая крупная в мире свалка автомобильных шин

Это угрожает странам Персидского залива экологической катастрофой.

Пока спасателям не удается локализовать возгорание. На свалке – около 50 миллионов старых покрышек.

Периодически там возникают пожары, после чего власти обещают утилизировать опасную свалку вблизи столицы.

Однако конкретных действий предпринято не было. Предполагается, что причиной очередного крупного пожара стал поджог.

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Это угрожает странам Персидского залива экологической катастрофой. Пока спасателям не удается локализовать возгорание. На свалке – около 50 миллионов старых...
 
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