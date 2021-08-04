В Кувейте горит самая крупная в мире свалка автомобильных шин

Источник материала: ОНТ

Это угрожает странам Персидского залива экологической катастрофой.

Пока спасателям не удается локализовать возгорание. На свалке – около 50 миллионов старых покрышек.

Периодически там возникают пожары, после чего власти обещают утилизировать опасную свалку вблизи столицы.

Однако конкретных действий предпринято не было. Предполагается, что причиной очередного крупного пожара стал поджог.

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