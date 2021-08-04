Мощный взрыв прогремел в центре Кабула

Источник материала: ОНТ

В афганской столице прогремел мощный взрыв. Теракт произошел неподалеку от района, где находятся правительственные здания и посольства.

Взрывчатка была в автомобиле, который боевики оставили возле дипмиссии Ирана. Сообщается о 10 пострадавших.

Как отметили в полиции, целью атаки был исполняющий обязанности министра обороны. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Оно произошло на фоне очередного наступления талибов в южных и западных провинциях страны.

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