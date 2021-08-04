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По факту гибели рабочих горно-обогатительного комбината в Петриковском районе возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В Петриковском районе расследуют
Трагедия произошла ночью во время погрузочно-разгрузочных работ в конвейерном штреке. Электросварщики находились в вагонетке на платформе доставочной машины и во время остановок выгружали металлические ролики.
Затем машина произвольно начала движение по уклону и столкнулось с бункером комбайна.
От полученных травм оба мужчины – 32 и 27 лет скончались.
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По факту гибели рабочих горно-обогатительного комбината в Петриковском районе возбуждено уголовное дело
В Петриковском районе расследуют гибель рабочих в шахте горно-обогатительного комбината. Трагедия произошла ночью во время погрузочно-разгрузочных работ в...
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