По факту гибели рабочих горно-обогатительного комбината в Петриковском районе возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

В Петриковском районе расследуют гибель рабочих в шахте горно-обогатительного комбината.

Трагедия произошла ночью во время погрузочно-разгрузочных работ в конвейерном штреке. Электросварщики находились в вагонетке на платформе доставочной машины и во время остановок выгружали металлические ролики.

Затем машина произвольно начала движение по уклону и столкнулось с бункером комбайна.

От полученных травм оба мужчины – 32 и 27 лет скончались.

Андрей Балашенко, начальник Следственного управления УСК по Гомельской области: «По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 144. В настоящий момент проведен осмотр места происшествия на глубине более 700 метров, назначены экспертизы, проводятся следственные действия».

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