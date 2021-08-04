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Болельщики, друзья и родные встретили в аэропорту призера Олимпийских игр Максима Недосекова
Источник материала: ОНТ
Еще один герой Олимпийских игр вернулся из Токио. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков привез домой бронзовую медаль.
Сегодня VIP-зал Yационального аэропорта не смог вместить всех желающих: Максима встречали болельщики, родные, друзья, партнеры по команде.
И это неудивительно! Ведь на Олимпиаде в Токио Максим Недосеков справился с высотой 2 метра 37 сантиметров, повторив и свой лучший результат, и национальный рекорд, и завоевав для сборной Беларуси первую в истории медаль в прыжках в высоту.
Накануне, напомним, из Токио
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Еще один герой Олимпийских игр вернулся из Токио. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков привез домой бронзовую медаль. Сегодня VIP-зал Yационального...
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