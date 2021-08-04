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Болельщики, друзья и родные встретили в аэропорту призера Олимпийских игр Максима Недосекова

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще один герой Олимпийских игр вернулся из Токио. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков привез домой бронзовую медаль.

Сегодня VIP-зал Yационального аэропорта не смог вместить всех желающих: Максима встречали болельщики, родные, друзья, партнеры по команде.

И это неудивительно! Ведь на Олимпиаде в Токио Максим Недосеков справился с высотой 2 метра 37 сантиметров, повторив и свой лучший результат, и национальный рекорд, и завоевав для сборной Беларуси первую в истории медаль в прыжках в высоту.

Накануне, напомним, из Токио вернулся олимпийский чемпион в прыжках на батуте Иван Литвинович. Игры продолжаются. 

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Еще один герой Олимпийских игр вернулся из Токио. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков привез домой бронзовую медаль. Сегодня VIP-зал Yационального...
 
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