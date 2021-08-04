ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

5 популярных сцен из фильмов до и после спецэффектов

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 популярных сцен из фильмов до и после спецэффектов

Настало время, когда на экранах телевизоров можно увидеть не только интересный сюжет кино, но и невероятные спецэффекты. Благодаря им фильмы и сериалы становятся динамичными, яркими и фантастически красивыми. А интересно ли вам узнать, как известные кадры из любимых картин выглядят без добавления спецэффектов? Тогда скорее смотрите нашу подборку.

«Игра престолов»


Фото: zen.yandex.ru

Оказывается, что драконы в жизни не такие уж и страшные. 

«Властелин колец»


Фото: ostrnum.com

Интересно, каково это видеть себя в фильме в таком фантастическом образе?

«Аватар»


Фото: vgtimes.ru

Вот так и рушится вера в волшебство. 

«Пираты Карибского моря»


Фото: fb.ru

Кто-то без спецэффектов выглядит явно симпатичнее. 

«Гарри Поттер»


Фото: osnovyvideo.tilda.ws

Мы раскрыли твой секрет, Гарри!

 

Фото обложки news.day.az

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настало время, когда на экранах телевизоров можно увидеть не только интересный сюжет кино, но и невероятные спецэффекты. Благодаря им фильмы и сериалы становятся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач-онколог: «Даже четвертая стадия – это не приговор». А стоит ли обращаться к альтернативной медицине?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by