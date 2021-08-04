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5 популярных сцен из фильмов до и после спецэффектов
Источник материала: ОНТ
Настало время, когда на экранах телевизоров можно увидеть не только интересный сюжет кино, но и невероятные спецэффекты. Благодаря им фильмы и сериалы становятся динамичными, яркими и фантастически красивыми. А интересно ли вам узнать, как известные кадры из любимых картин выглядят без добавления спецэффектов? Тогда скорее смотрите нашу подборку.
«Игра престолов»
Оказывается, что драконы в жизни не такие уж и страшные.
«Властелин колец»
Интересно, каково это видеть себя в фильме в таком фантастическом образе?
«Аватар»
Вот так и рушится вера в волшебство.
«Пираты Карибского моря»
Кто-то без спецэффектов выглядит явно симпатичнее.
«Гарри Поттер»
Мы раскрыли твой секрет, Гарри!
Фото обложки news.day.az
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Настало время, когда на экранах телевизоров можно увидеть не только интересный сюжет кино, но и невероятные спецэффекты. Благодаря им фильмы и сериалы становятся...
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