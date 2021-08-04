5 популярных сцен из фильмов до и после спецэффектов

Источник материала: ОНТ

Настало время, когда на экранах телевизоров можно увидеть не только интересный сюжет кино, но и невероятные спецэффекты. Благодаря им фильмы и сериалы становятся динамичными, яркими и фантастически красивыми. А интересно ли вам узнать, как известные кадры из любимых картин выглядят без добавления спецэффектов? Тогда скорее смотрите нашу подборку.

«Игра престолов»



Фото: zen.yandex.ru

Оказывается, что драконы в жизни не такие уж и страшные.

«Властелин колец»



Фото: ostrnum.com

Интересно, каково это видеть себя в фильме в таком фантастическом образе?

«Аватар»



Фото: vgtimes.ru

Вот так и рушится вера в волшебство.

«Пираты Карибского моря»



Фото: fb.ru

Кто-то без спецэффектов выглядит явно симпатичнее.

«Гарри Поттер»



Фото: osnovyvideo.tilda.ws

Мы раскрыли твой секрет, Гарри!

Фото обложки news.day.az

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