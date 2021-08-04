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Мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины, задержали

04.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины, задержали

Беспредел продолжает царить в Киеве. Уром агрессивный мужчина ворвался в здание правительства, угрожая боевой гранатой.

Из боеприпаса он выдернул чеку. Внятных требований злоумышленник не выдвигал, лишь объявил, что живым не уйдет.

10-этажное здание пришлось эвакуировать, из него вывели всех сотрудников.

Для проведения спецоперации перекрыли центр города.

С бывшим сапером, который участвовал в боях на Донбассе и был контужен, вступили переговоры. Сообщается, что беседу вел его боевой товарищ.

Мужчину удалось задержать. Его мотивы сейчас устанавливают.


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Беспредел продолжает царить в Киеве. Уром агрессивный мужчина ворвался в здание правительства, угрожая боевой гранатой. Из боеприпаса он выдернул чеку. Внятных...
 
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