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Мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины, задержали
Источник материала: ОНТ
Беспредел продолжает царить в Киеве. Уром агрессивный мужчина ворвался в здание правительства, угрожая боевой гранатой.
Из боеприпаса он выдернул чеку. Внятных требований злоумышленник не выдвигал, лишь объявил, что живым не уйдет.
10-этажное здание пришлось эвакуировать, из него вывели всех сотрудников.
Для проведения спецоперации перекрыли центр города.
С бывшим сапером, который участвовал в боях на Донбассе и был контужен, вступили переговоры. Сообщается, что беседу вел его боевой товарищ.
Мужчину удалось задержать. Его мотивы сейчас устанавливают.
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Беспредел продолжает царить в Киеве. Уром агрессивный мужчина ворвался в здание правительства, угрожая боевой гранатой. Из боеприпаса он выдернул чеку. Внятных...
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