Убийство иракца, который возвращался из Литвы: избитый мужчина умер на руках у белорусского пограничника. Расследование на контроле у Президента

Источник материала: ОНТ

Трагедия на границе и первая жертва настоящей войны с мигрантами, объявленной Литвой. Белорусские пограничники обнаружили иракца в тяжелом состоянии. Мужчина скончался буквально на руках наших пограничников.

Он фактически переполз контрольно-следовую полосу. Ему пытались экстренно оказать первую медицинскую помощь, но пострадавший умер.

На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони, подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси.

О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко.

Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело.

Расследование на контроле у Президента.

К сожалению, случаи жестокого насилия со стороны литовских пограничников в отношении мигрантов – не редкость. Беженцы о таких фактах рассказывают все чаще – на территории Литвы их встречают насилием и дубинками, применяют шокеры и слезоточивый газ, в том числе к женщинам и детям.

Доходит до откровенного грабежа – по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством.

Похоже, Литва, в своей неспособности решить миграционный кризис, применяет самые жесткие меры, не считаясь с правами человека, что переходит все границы разумного.

Фото: БЕЛТА

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