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Брестчанин стал жертвой вишинга и лишился Br37 тыс.

04.08.2021 12:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере путем модификации компьютерной информации, сообщили БЕЛТА в областном УСК.

В июле в правоохранительные органы обратился 67-летний житель областного центра с заявлением, что с его карт-счетов похитили более Br37 тыс. По словам потерпевшего, 20 июля в мессенджере ему позвонил мужчина и представился сотрудником милиции из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями. Незнакомец сообщил, что с карт-счета брестчанина мошенники пытались похитить деньги, но операции были отменены. Для сохранности сбережений собеседник попросил назвать паспортные данные и установить на мобильный телефон программу удаленного доступа для перевода денег на безопасный счет.

Доверчивый брестчанин выполнил все требования лжесотрудника милиции, а на следующий день обнаружил отсутствие крупной суммы денег на счету.

Осмотр сведений о движении денежных средств по карт-счетам потерпевшего показал, что деньги переведены на различные счета в иностранных банках.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление личности подозреваемого.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК. Проводятся...
 
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