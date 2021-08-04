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В Минской области за сутки дважды горела пшеница на корню

04.08.2021 12:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки дважды горела пшеница. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"3 августа в 12.15 в МЧС поступило сообщение о загорании озимой пшеницы на корню в поле ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" возле деревни Куты Крупского района. В результате загорания уничтожено 0,0015 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 106 га посевов", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 15.02 сообщили о загорании озимой пшеницы на корню в поле ОАО "1-я Минская птицефабрика" возле деревни Паперня Минского района. В результате загорания уничтожено 0,2 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасено 5 га посевов.

Пострадавших нет. Причина загораний устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет. Причина загораний устанавливается.
 
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