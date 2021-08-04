ГПК выясняет обстоятельства инцидента на белорусско-литовской границе

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет выясняет обстоятельства инцидента на белорусско-литовской границе . Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

"Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался", - рассказала в ГПК.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-

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