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ГПК выясняет обстоятельства инцидента на белорусско-литовской границе
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет выясняет обстоятельства инцидента
"Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался", - рассказала в ГПК.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-
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"Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешне...
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