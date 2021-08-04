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Соучредителю "Белорусского дома" запретили въезд в Украину. Он гражданин Латвии

04.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соучредителю общественного объединения «БІЛОРУСЬКИЙ ДІМ В УКРАЇНІ» Родиону Батулину отказали во въезде в Украину.


Он пытался сегодня утром въехать в страну через пункт «Устилуг» на украинско-польском участке границы, сообщает пресс-служба организации.


 
По информации «Белдома» в Украине, Родион Батулин выехал на территорию Евросоюза 14.07.2021 «для решения вопросов с документами». Батулин - гражданин Латвии. Выступал за эту страну в боях ММА.

Украинские власти запретили ему въезд на три года.

Напомним, вчера пропавшего директора организации «Беларусский дом в Украине» Виталия Шишова обнаружили повешенным. Он вместе с Батулиным являлся соучредителем украинского ОО.
 
 
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Соучредителю общественного объединения «БІЛОРУСЬКИЙ ДІМ В УКРАЇНІ» Родиону Батулину отказали во въезде в Украину.
 
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