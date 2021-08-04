



Он пытался сегодня утром въехать в страну через пункт «Устилуг» на украинско-польском участке границы, сообщает пресс-служба организации.









По информации «Белдома» в Украине, Родион Батулин выехал на территорию Евросоюза 14.07.2021 «для решения вопросов с документами». Батулин - гражданин Латвии. Выступал за эту страну в боях ММА.





Украинские власти запретили ему въезд на три года.





Напомним, вчера пропавшего директора организации «Беларусский дом в Украине» Виталия Шишова обнаружили повешенным. Он вместе с Батулиным являлся соучредителем украинского ОО.



