Группа конгрессменов США требует ограничить доступ режима Лукашенко к $1 млрд от МВФ

Об этом сообщается в телеграмм-канале Народного антикризисного управления, которое ранее выступило с инициативой заблокировать трансфер 950 миллионов долларов кредита для Беларуси.





"Белорусы продолжают бороться против режима. США и союзники добились прогресса в вопросе санкций против Лукашенко. Выделение миллиарда от МВФ перечеркивает достигнутый прогресс. Более того, доступ к ресурсам фонда дает сигнал диктаторам: за организацию репрессий против граждан своих стран на государственном уровне они могут даже получить награду", — говорится в заявлении группы «Друзей Беларуси» Конгресса США.





Конгрессмены призвали МВФ ограничить для правящего в Беларуси режима доступ к ресурсам до тех пор, пока не начнется диалог с демократическими силами и не будут организованы честные выборы.





"Друзья Беларуси" — межпартийная группа Палаты представителей США, цель которой - продвигать в Беларуси демократические реформы.