ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Группа конгрессменов США требует ограничить доступ режима Лукашенко к $1 млрд от МВФ

04.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Группа "Друзей Беларуси" Конгресса США направила в Международный валютный фонд (МВФ) письмо о необходимости ограничить для Минска доступ к кредиту на сумму в почти 1 миллиард долларов.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Народного антикризисного управления, которое ранее выступило с инициативой заблокировать трансфер 950 миллионов долларов кредита для Беларуси.

"Белорусы продолжают бороться против режима. США и союзники добились прогресса в вопросе санкций против Лукашенко. Выделение миллиарда от МВФ перечеркивает достигнутый прогресс. Более того, доступ к ресурсам фонда дает сигнал диктаторам: за организацию репрессий против граждан своих стран на государственном уровне они могут даже получить награду", — говорится в заявлении группы «Друзей Беларуси» Конгресса США.

Конгрессмены призвали МВФ ограничить для правящего в Беларуси режима доступ к ресурсам до тех пор, пока не начнется диалог с демократическими силами и не будут организованы честные выборы.

"Друзья Беларуси" — межпартийная группа Палаты представителей США, цель которой - продвигать в Беларуси демократические реформы.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа "Друзей Беларуси" Конгресса США направила в Международный валютный фонд (МВФ) письмо о необходимости ограничить для Минска доступ к кредиту на сумму в почти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выгорели тысячи гектаров. Добровольцы со всей Турции взялись за тушение лесных пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by